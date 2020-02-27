В Башкирии проверяют дома с завышенными платежками за отопление

Азамат Кутлугулов, заместитель председателя Государственного комитета по жилищному и строительному надзору Республики Башкортостан: По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования в отношении как управляющей компании, так и ресурсоснабжающей организации. В дальнейшем будет проведена проверка корректности начисленных плат за отопление, исходя из тех документов, которые нам сегодня были представлены