В Башкирии проверяют дома с завышенными платежками за отопление

В Башкирии продолжают проверять приборы учета тепла в домах. Это связано с тем, что жители получили завышенные платежи за отопление. Накануне комиссия работала в одном из домов Уфы по улице Черниковской.

Госкомитет совместно с ресурсоснабжающей и управляющей организациями, а также активными жителями многоэтажки проверили общедомовый прибор учета тепловой энергии.

Анастасия Гаврилова, жительница дома: Первое – неправильное обслуживание узла учета тепловой энергии. Как так, что на улице плюс, а мы платим по 5 тысяч?

В ходе проверки общедомовый прибор учета находился в рабочем состоянии. Однако комиссия выявила и нарушение: на момент осмотра часовой расход теплоносителя превышал величину, предусмотренную договором теплоснабжения. Проверки продолжатся, это не последний дом. Ситуация находится на контроле Госкомитета по жилищно-строительному надзору.

Азамат Кутлугулов, заместитель председателя Государственного комитета по жилищному и строительному надзору Республики Башкортостан: По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования в отношении как управляющей компании, так и ресурсоснабжающей организации. В дальнейшем будет проведена проверка корректности начисленных плат за отопление, исходя из тех документов, которые нам сегодня были представлены