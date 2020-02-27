В Башкирии проверяют дома с завышенными платежками за отопление

В Башкирии продолжают проверять приборы учета тепла в домах. Это связано с тем, что жители получили завышенные платежи за отопление. Накануне комиссия работала в одном из домов Уфы по улице Черниковской.
Госкомитет совместно с ресурсоснабжающей и управляющей организациями, а также активными жителями многоэтажки проверили общедомовый прибор учета тепловой энергии.
В ходе проверки общедомовый прибор учета находился в рабочем состоянии. Однако комиссия выявила и нарушение: на момент осмотра часовой расход теплоносителя превышал величину, предусмотренную договором теплоснабжения. Проверки продолжатся, это не последний дом. Ситуация находится на контроле Госкомитета по жилищно-строительному надзору.