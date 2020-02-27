Ученые нашли новое лекарство от кашля

Ученые в Британии тестируют новое лекарство от кашля, которое является первым за последние 50 лет. Препарат будет лечить не только простой кашель, но и хронический. Эксперименты показывают, что новое лекарство отлично справляется с поставленными задачами.

Исследователи выявили соединение, которое блокирует нерв, отвечающий за появление кашля. Это соединение и стало основным компонентом нового лекарства. После тестов на животных препарат протестировали и на людях. Хронический кашель уменьшился на 67 %.