В Башкирии пьяный рабочий упал в сеноизмельчитель

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование смерти 40-летнего рабочего. Напомним, 19 января мужчина на одной из ферм Дюртюлинского района упал в сеноизмельчитель. Материалы расследования были направлены в Следственный комитет Башкирии.

Сотрудник фермы решил испытать кормосмеситель-измельчитель, который попытался отремонтировать. Заведующий фермой помог заполнить контейнер соломой, включил трактор и отошёл от приспособления, пока не услышал громкий крик. Мужчина заглянул в контейнер и увидел тело рабочего, который получил множественные травмы от работающего механизма.

Судмедэкспертиза показала наличие алкоголя в крови погибшего. Бессознательное состояние повлияло на координацию движений, также мужчина проигнорировал технику безопасности. Само предприятие было оштрафовано за неудовлетворительный контроль за рабочим и организацию рабочего процесса.