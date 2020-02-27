«Торос» проиграл в третьем матче 1/8 плей-офф ВХЛ

Нефтекамский «Торос» проиграл в третьем маче 1/8 плей-офф ВХЛ. После двух матчей в Башкортостане соперники переехали в Ташкент, где накануне хозяева льда команда «Хумо» обыграла нефтекамцев. Счет – 4:1.
Разгромным получился второй период, когда в ворота «Тороса» влетели три безответные шайбы. В заключительном игровом отрезке соперники обменялись голами. У нефтекамцев отличился Родион Амиров.
На данный момент счет в серии 2:1 – в пользу башкирской команды. Четвертый матч противостояния состоится сегодня. Продолжится серия 1 марта в Нефтекамске.