«Торос» проиграл в третьем матче 1/8 плей-офф ВХЛ

Нефтекамский «Торос» проиграл в третьем маче 1/8 плей-офф ВХЛ. После двух матчей в Башкортостане соперники переехали в Ташкент, где накануне хозяева льда команда «Хумо» обыграла нефтекамцев. Счет – 4:1.

Разгромным получился второй период, когда в ворота «Тороса» влетели три безответные шайбы. В заключительном игровом отрезке соперники обменялись голами. У нефтекамцев отличился Родион Амиров.