На трассе в Башкирии десятки машин замело снегом

Сегодня ночью автолюбители столкнулись с большой проблемой. В Сибае бушевал настоящий ураган, метель замела все дороги. Десятки машин застряли на трассе Сибай-Магнитогорск.

В социальных сетях появился видеоролик вчерашних событий. Автор ролика рассказывает, что они простояли на дороге всю ночь. Целый километр дороги просто не был расчищен, водители бросали свои автомобили, за которыми вернулись утром.

Проходимости нет, один километр дороги не был вычищенным, и владельцы автомашин ночью просто бросили свои авто. Людей просто бросили в ночь на произвол судьбы на дороге. автор видео

Пользователи сети возмущаются таким халатным отношением сотрудников спасательных служб к проблеме жителей республики. Однако накануне представители МЧС объявили о штормовом предупреждении. Трассы до Белорецка были перекрыты, так как ожидалось плохое состояние погодных условий.

В пресс-службе МЧС Башкирии подчеркнули, что данный затор движения был зафиксирован не на территории республики. По информации ведомства, сообщений с просьбой о помощи в ведомство не поступало.