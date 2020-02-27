В Уфе прошло командное первенство по настольному теннису

В Уфе прошло командное первенство Министерства образования и науки по настольному теннису. Состязания приурочили ко Дню защитника Отечества. Подобный формат проведения турнира состоялся впервые.
В соревнованиях приняли участие мальчики не старше 15 лет. Всего собралось 26 команд. В составе коллектива выступало по три человека. В противостоянии каждый спортсмен проводил по одной игре. Сильнейшего определяли по сумме побед всех членов команды.
По итогам турнира среди мальчиков лучшими стали спортсмены из Сибая, второе место заняли уфимцы, а замкнули тройку призеров представители Гафурийского района. 9 марта состоится командное первенство среди девочек.