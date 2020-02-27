В Уфе прошло командное первенство по настольному теннису

В Уфе прошло командное первенство Министерства образования и науки по настольному теннису. Состязания приурочили ко Дню защитника Отечества. Подобный формат проведения турнира состоялся впервые.

В соревнованиях приняли участие мальчики не старше 15 лет. Всего собралось 26 команд. В составе коллектива выступало по три человека. В противостоянии каждый спортсмен проводил по одной игре. Сильнейшего определяли по сумме побед всех членов команды.

Борьба идет нешуточная. Играют очень сильно. Собрались сильнейшие не только по линии Министерства образования, но среди ДЮСШ, клубов.

Ринат Ахмеров, главный судья соревнований

По итогам турнира среди мальчиков лучшими стали спортсмены из Сибая, второе место заняли уфимцы, а замкнули тройку призеров представители  Гафурийского района. 9 марта состоится командное первенство среди девочек.

 Нужно брать на себя ответственность, брать необходимые очки. В команде легче. Смотрим по соперникам.

Денис Фирсов, участник соревнований г.Уфа