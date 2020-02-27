В России появился новый вид мошенничества

Мошенники придумали новый способ кражи денег. На этот раз, чтобы обмануть доверчивых людей, используется такси. Особо уязвимыми оказались пожилые люди.
Несколько людей обратились с жалобами о том, что им звонили незнакомые номера, которые начинаются с "8 800". Звонящий говорит, что со счета клиента кто-то пытался украсть несколько тысяч, и нужно срочно перевести деньги на другой "безопасный" счет. Мошенники в таких целях выбирают обычно людей, у которых нет онлайн-банка. Дальше "сотрудник" предлагает жертве бесплатно доехать на такси до ближайшего банкомата. Там клиент под диктовку переводит деньги на неизвестный счет.
Доверие жертв такой услуги повышается за счет бесплатного такси. Новый вид мошенничества получил название "такси от банка". В Центробанке предупреждают, что при сомнительных операциях клиентов не просят переводить деньги через банкомат. Этой уловкой пользуются только мошенники.