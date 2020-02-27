В России появился новый вид мошенничества

Несколько людей обратились с жалобами о том, что им звонили незнакомые номера, которые начинаются с "8 800". Звонящий говорит, что со счета клиента кто-то пытался украсть несколько тысяч, и нужно срочно перевести деньги на другой "безопасный" счет. Мошенники в таких целях выбирают обычно людей, у которых нет онлайн-банка. Дальше "сотрудник" предлагает жертве бесплатно доехать на такси до ближайшего банкомата. Там клиент под диктовку переводит деньги на неизвестный счет.