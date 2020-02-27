«Я тебя прям здесь закопаю»: житель Башкирии выбросил собаку на мороз

О вопиющем случае сообщила уфимская зоозащитница Ирина Вершкова. Жительнице села Алкино рассказала зоозищтнице о том, как неизвестный выбросил свою собаку на мороз, а потом стал угрожать женщине. Сейчас Ирина Вершкова занимается поиском нового хозяина для верного пса.

Жительница села рассказала, что неизвестный мужчина приехал на машине в Алкино и выставил на мороз собаку. Бедный пёс побежал за нерадивыми хозяевами, а потом постоянно подходил к людям и скулил. На следующий день хозяева собаки вернулись, но не забрали питомца обратно, а просто покормили его.

Женщину такое поведение возмутило, и она подошла сделать замечание наглому мужчине. Однако тот агрессивно схватил её за плечи и жестоко нагрубил. Жительница села испугалась и уже тогда обратилась за помощью к зоозащитникам.