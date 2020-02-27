В Башкирии погибшая семья две недели пролежала в квартире

Жильцы одного из многоквартирных домов города Нефтекамск обнаружили страшную находку. В квартире многоэтажки были обнаружены тела матери и сына. По сообщениям издания UfacityNews.ru, женщине было 82 года, а её сыну — 48 лет.

Проведя осмотр тел, эксперты предположили, что семья пролежала так около двух недель. На погибших не было видимых телесных повреждений. Тело мужчины было обнаружено сидящим в кресле.

Известно, что 48-летний погибший работал упаковщиком в одной из частных фирм. Пока непонятно, по какой причине мужчину не хватились на работе. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства трагедии.