В Роспотребнадзоре рассказали, как распространяется коронавирус

Глава Роспотребнадзора заявила, что коронавирус распространяется не только воздушно-капельным путем. Заразиться можно через грязные руки и воду. Защитить свое здоровье можно, если не пренебрегать простыми правилами гигиены.

Рекомендуется чаще мыть руки и лицо. Также специалист порекомендовала протирать гаджеты, содержать в чистоте одежду и другие предметы личного обихода. В целом меры предосторожности те же, что от гриппа. В ведомстве рекомендуют носить с собой дезинфицирующие средства для рук. Следует быть осторожными в местах большого скопления людей, по минимуму прикасаться к поверхностям и предметам.