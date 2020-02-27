Жительница Башкирии погибла в пожаре, заснув с сигаретой в руках

Сегодня, 27 февраля, в Нефтекамске произошла страшная трагедия. В одной из квартир многоэтажки начался сильный пожар. К сожалению, огонь забрал жизнь молодой женщины.

Как сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС, жительница Нефтекамска курила дома. Женщина случайно уснула с непотушенной сигаретой. Вероятно, именно это стало причиной пожара.

Спасти несчастную не удалось. Также комитет по ЧС сообщает, что возгорания из-за сигарет стали наиболее частотными в этом году. С 1 января зарегистрировано уже 923 пожара, в которых погибли 52 человека.