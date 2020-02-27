«Нужно ограничить влияние смартфонов на детей»: Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии за советом

Нужно ли забирать у ребенка телефон во время занятий в школе? Таким вопросом задался глава Башкирии Радий Хабиров. Он обратился к жителям республики с просьбой помочь решить эту проблему и призвал принять участие в опросе, который он опубликовал в социальных сетях.

По мнению Хабирова, смартфоны очень сильно влияют на мир ребенка и важно, чтобы он отвлекался от него. Особенно на уроках, считает руководитель региона. Он предложил родителям школьников вариант решения проблемы. Например, классный руководитель мог бы собирать гаджеты детей перед началом занятий, а на перемене, если нужно срочно связаться с кем-то, выдавать.

«Давайте посоветуемся. Как-то однажды я высказался, что наши дети часто сидят, уткнувшись в смартфоны. И лучше хотя бы на время уроков дать им возможность сосредоточиться на занятиях. Как предложение - утром, когда ученики приходят в школу, они могут сдавать телефоны классному руководителю. Если возникает необходимость, им спокойно на перемене дадут позвонить или написать смс. Может, нам все же нужно ограничить влияние смартфонов на мир наших детей, на возможность их образования. Поэтому родителей прошу высказаться и проголосовать, нужны ли ученикам телефоны в школах Башкортостана или нет. Вместе с вами примем решение», - написал глава.

В конце своего обращения Радий Хабиров поделился личным опытом. Он рассказал, как запретил чиновникам пользоваться телефоном во время оперативных совещаний и это дало положительный результат.

«Поделюсь опытом. У чиновников телефоны отобрал, эффективность их работы повысилась», - заключил Хабиров