«Нужно ограничить влияние смартфонов на детей»: Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии за советом

«Давайте посоветуемся. Как-то однажды я высказался, что наши дети часто сидят, уткнувшись в смартфоны. И лучше хотя бы на время уроков дать им возможность сосредоточиться на занятиях. Как предложение - утром, когда ученики приходят в школу, они могут сдавать телефоны классному руководителю. Если возникает необходимость, им спокойно на перемене дадут позвонить или написать смс. Может, нам все же нужно ограничить влияние смартфонов на мир наших детей, на возможность их образования. Поэтому родителей прошу высказаться и проголосовать, нужны ли ученикам телефоны в школах Башкортостана или нет. Вместе с вами примем решение», - написал глава.