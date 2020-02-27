«Нужно ограничить влияние смартфонов на детей»: Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии за советом

Нужно ли забирать у ребенка телефон во время занятий в школе? Таким вопросом задался глава Башкирии Радий Хабиров. Он обратился к жителям республики с просьбой помочь решить эту проблему и призвал принять участие в опросе, который он опубликовал в социальных сетях.
По мнению Хабирова, смартфоны очень сильно влияют на мир ребенка и важно, чтобы он отвлекался от него. Особенно на уроках, считает руководитель региона. Он предложил родителям школьников вариант решения проблемы. Например, классный руководитель мог бы собирать гаджеты детей перед началом занятий, а на перемене, если нужно срочно связаться с кем-то, выдавать.
В конце своего обращения Радий Хабиров поделился личным опытом. Он рассказал, как запретил чиновникам пользоваться телефоном во время оперативных совещаний и это дало положительный результат.