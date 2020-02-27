В Уфе ревнивый мужчина расстрелял своего соперника

Этой ночью в башкирской столице произошла любовная драма. 37-летний мужчина три раза выстрелил в 35-летнего уфимца. Как сообщает издание UfacityNews.ru, причиной жестокого нападения стала ревность.

35-летний мужчина сидел за рулем своей машины, когда в него три раза выстрелил незнакомец. Лобовое стекло разлетелось на множество осколков. К счастью, сам автовладелец не пострадал.

Мужчина сразу написал заявление в полицию. Нападавшего быстро задержали. Выяснилось, что мужчины — соперники в борьбе за сердце одной и той же дамы.