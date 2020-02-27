Россия закроет авиаперелеты с Южной Кореей из-за коронавируса

С 1 марта будет приостановлено  авиасообщение  с Южной Кореей. Исключение касается  только компаний «Аэрофлот» и «Аврора». Такие меры предпринимаются в связи с распространением коронавируса. 

Вице-президент России Анна Голикова подчеркнула, что система здравохранения готова к распространению коронавируса. Все предпринятые меры по защите оказались эффективными. По словам Голиковой, в России ведутся работы по созданию противовирусной вакцины. 

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в Южной Корее более 1200 человек, летальных исходов – 12. По данным на 26 февраля,  в мире зафиксировано 80 988 случаев болезни в 33 странах. Из них 2769 случаев смерти. 