Россия закроет авиаперелеты с Южной Кореей из-за коронавируса

С 1 марта будет приостановлено авиасообщение с Южной Кореей. Исключение касается только компаний «Аэрофлот» и «Аврора». Такие меры предпринимаются в связи с распространением коронавируса.
Вице-президент России Анна Голикова подчеркнула, что система здравохранения готова к распространению коронавируса. Все предпринятые меры по защите оказались эффективными. По словам Голиковой, в России ведутся работы по созданию противовирусной вакцины.
По последним данным, количество зараженных коронавирусом в Южной Корее более 1200 человек, летальных исходов – 12. По данным на 26 февраля, в мире зафиксировано 80 988 случаев болезни в 33 странах. Из них 2769 случаев смерти.