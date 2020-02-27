Россия закроет авиаперелеты с Южной Кореей из-за коронавируса

С 1 марта будет приостановлено авиасообщение с Южной Кореей. Исключение касается только компаний «Аэрофлот» и «Аврора». Такие меры предпринимаются в связи с распространением коронавируса.

Вице-президент России Анна Голикова подчеркнула, что система здравохранения готова к распространению коронавируса. Все предпринятые меры по защите оказались эффективными. По словам Голиковой, в России ведутся работы по созданию противовирусной вакцины.