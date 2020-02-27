Уфимские врачи спасли от смерти молодую маму с новорожденным

В Уфе одновременно провели две операции женщине и её новорожденной малышке. Операции длились пять часов и помогли спасти сразу две жизни. О таланте уфимских врачей рассказал глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.

У молодой мамы врожденный порок сердца, поэтому к беременности второго малыша девушка подходила осторожно. На протяжении всей беременности уфимка наблюдалась у гинекологов и кардиологов. Но на 29 неделе состояние женщины и её народившегося малыша стало ухудшаться.

На консилиуме врачей было принято проводить сразу две операции: кесарево сечение и протезирование митрального, аортального и трикуспидального клапанов. Благодаря точной работе медицинского персонала жизнь и мамы, и малышки удалось спасти. Сейчас пациентки чувствуют себя хорошо и восстанавливают силы.