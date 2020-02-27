В Башкирии пожилая женщина погибла под колёсами поезда

Страшная трагедия произошла в Гафурийском районе республики. 26 февраля под колёсами грузового поезда погибла женщина. Корреспонденты «Вести-Башкортостан» сообщают, что погибшей было 84 года.

Стало известно, что пенсионерка переходила железную дорогу. Однако полностью пересечь путь старушка не смогла. Грузовой транспорт на скорости сбил пожилую женщину.

От столкновения женщина получила серьёзные травмы. Спасти жизнь пострадавшей не было шанса. Транспортная прокуратура Стерлитамака проводит тщательную проверку произошедшего.