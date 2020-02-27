В Башкирии появился новый праздничный день

Дополнительные выплаты, увеличенный комендантский час и еще один красный день календаря. Сегодня на заседании Госсобрания республики приняли сразу несколько важных поправок в законах, которые затронут каждого. В первую очередь изменения коснутся льготных категорий граждан.

В повестку 19 заседания Госсобрания было включено более 30 вопросов, значительная часть которых связана с рассмотрением проектов республиканских законов. Многие из них рассматриваются уже во втором и третьем чтениях. Впрочем, были и законодательные инициативы, которые предлагались впервые. В заседании принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Первым и самым продолжительным в повестке дня было выступление главы республиканского Следственного комитета Дениса Чернянтьева. Так, в Башкортостане отмечено снижение преступности на 3,6%. Раскрываемость убийств в республике стабильно выше, чем в среднем по России. Однако в ушедшем году количество расследованных коррупционных преступлений возросло почти на 30%. Ущерб, причиненный государству, составил более 90 млн. рублей.

Отдельное внимание глава Следкома заострил на злоупотреблениях чиновников в части выдачи жилья для социально незащищенных категорий граждан, например, для детей-сирот. По словам Чернянтьева, нередко их заселяют в "скворечники". Все потому, что в законодательстве нет понятия благоустроенное жилье. Необходимо ввести критерии, по которым можно по формальным признакам определять пригодно ли оно для проживания.

В числе наиболее актуальных депутаты рассмотрели и приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий предоставление гражданам либо земельного участка для строительства жилья, либо альтернативной выплаты в размере 250 тысяч рублей. Рассчитывать на такую поддержку могут родители, у которых на попечение более двух детей, либо есть ребенок-инвалид.

Депутаты также предложили приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые воевали в составе отрядов самообороны в Дагестане в 1999.Напомним, что эту проблему сами участники подняли во время конференции Владимира Путина в минувшем году. Эти люди не могли рассчитывать на льготы, хотя фактически наравне с военными противостояли боевикам. На федеральном уровне поправки приняли, дело осталось за регионами.

Кроме того, парламентарии увеличили продолжительность комендантского часа для несовершеннолетних, не достигших 17 лет. Так, с 1 мая по 30 сентября они не смогут находиться на улице без сопровождения родителей или опекунов с 23:00, а не с полуночи.

С нынешнего года в Башкортостане стало на один праздник больше. Отныне 13 ноября – День памяти 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Депутаты поддержали этот законопроект абсолютным большинством.