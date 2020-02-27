«Это потеря настоящего человека»: в Башкирии скорбят по сгоревшему заживо полицейскому

Ужасная трагедия унесла жизнь 35-летнего жителя Абзелиловского района Юнира А. Мужчина сгорел заживо за рулем собственного автомобиля. Обгоревшую машину нашли накануне около кладбища в селе Аскарово.
По предварительной версии, которую озвучили в пресс-службе МВД, причиной возгорания стал перегрев автомобиля. Однако родственники и близкие не могут поверить в то, что мужчина просто сидел и ждал, когда загорится весь салон. Они надеются на серьезное расследование, которое ответит им на главный вопрос: «Как такое могло случиться?».
Однако сейчас семью Юнира заботят другие проблемы: нужно достойно похоронить многодетного отца и любящего мужа. У погибшего дома остались трое детей и жена Айгуль. Жители села желают вдове сил и терпения и предлагают свою помощь. Для всех Юнир был достойным человеком, который придет на помощь.