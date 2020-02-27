«Это потеря настоящего человека»: в Башкирии скорбят по сгоревшему заживо полицейскому

«Нужно набраться сил и терпения, и добиться от Следственного комитета полного расследования. Как так получилось? На мой взгляд, при перегреве любого двигателя он просто стукнет и заглохнет, а не вспыхнет. Второе, если даже предположить, что машина загорелась, неужели он не смог бы выйти из нее? Что-то тут не так», - размышляет знакомая семьи Алена Б.