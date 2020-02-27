«Это потеря настоящего человека»: в Башкирии скорбят по сгоревшему заживо полицейскому

Ужасная трагедия унесла жизнь 35-летнего жителя Абзелиловского района Юнира А. Мужчина сгорел заживо за рулем собственного автомобиля. Обгоревшую машину нашли накануне около кладбища в селе Аскарово.

По предварительной версии, которую озвучили в пресс-службе МВД, причиной возгорания стал перегрев автомобиля. Однако родственники и близкие не могут поверить в то, что мужчина просто сидел и ждал, когда загорится весь салон. Они надеются на серьезное расследование, которое ответит им на главный вопрос: «Как такое могло случиться?».

«Нужно набраться сил и терпения, и добиться от Следственного комитета полного расследования. Как так получилось? На мой взгляд, при перегреве любого двигателя он просто стукнет и заглохнет, а не вспыхнет. Второе, если даже предположить, что машина загорелась, неужели он не смог бы выйти из нее? Что-то тут не так», - размышляет знакомая семьи Алена Б.

Однако сейчас семью Юнира заботят другие проблемы: нужно достойно похоронить многодетного отца и любящего мужа. У погибшего дома остались трое детей и жена Айгуль. Жители села желают вдове сил и терпения и предлагают свою помощь. Для всех Юнир был достойным человеком, который придет на помощь.

«Как так случилось? Мы все тебя знаем, как хорошего, доброго отзывчивого друга, брата, просто земляка. Невосполнимая утрата не только для родных и близких, но и для нас. Пусть земля тебе будет пухом. Это потеря настоящего человека. Спи спокойно», - написала подруга семьи Аэлита Б.