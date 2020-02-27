Житель Уфы продает кота-экстрасенса за 2 миллиона

В описании продавец Сергей в красках расписал способности чудо-кота. Рыжий пушистик, по словам хозяина, обладает экстрасенсорными способностями, поддерживает связь с духами, а также обладает лечебными свойствами. Кот-волшебник может вылечить головные боли, мужские болезни, а также может «открывать и закрывать порталы».

По словам продавца, персидский кот умеет не только перечисленное в описании. Но, несмотря на дружелюбный характер, доброжелательность, игривость и чудо-способности, за котом так и не приезжают покупатели. Сергей заметил, что по объявлению звонков много, но вот настоящего покупателя он так и не нашёл.