Житель Уфы продает кота-экстрасенса за 2 миллиона

Жители Уфы наткнулись на забавное объявление на популярном сайте для продажи товаров. Уфимец выставил на продажу кота с магическими способностями. За кота-волшебника продавец просит «скромную» сумму — 2 миллиона рублей.
В описании продавец Сергей в красках расписал способности чудо-кота. Рыжий пушистик, по словам хозяина, обладает экстрасенсорными способностями, поддерживает связь с духами, а также обладает лечебными свойствами. Кот-волшебник может вылечить головные боли, мужские болезни, а также может «открывать и закрывать порталы».
По словам продавца, персидский кот умеет не только перечисленное в описании. Но, несмотря на дружелюбный характер, доброжелательность, игривость и чудо-способности, за котом так и не приезжают покупатели. Сергей заметил, что по объявлению звонков много, но вот настоящего покупателя он так и не нашёл.
Фото: Соцсети.