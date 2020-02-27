В Москве открылась выставка башкирского скульптора

В Российской академии искусств Салават Щербаков собрал все работы, которые создавались на протяжении 40 лет. Художник облагородил облик многих российских городов и регионов – от Хабаровска до Калининграда, от Мурманска до Крыма. Эти памятники, только в малом формате были представлены на экспозиции.

Сам художник прожил всю жизнь в столице, однако его отец родом из Оренбургской области. По национальности – башкир. Отсюда редкое за пределами Башкортостана имя – Салават. Все скульптуры дополняют фотографии, они позволяют увидеть знакомые монументы под другим углом зрения. Его работы находятся не только в России, но и во многих музеях зарубежных стран. Скульптор рассказал, есть ли какие идеи создать что-то подобное в Башкирии.