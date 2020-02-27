В Уфе музей Нестерова к своему 100-летию запустил проект «Открытый фонд»

Проект «Открытый фонд», посвященный 100-летию образования Башкирского государственного художественного музея им. Михаила Васильевича Нестерова продолжает знакомить с выставками из собрания культурного учреждения. Благодаря проекту зрителям более развёрнуто открывается творчество знаковых фигур башкирского изобразительного искусства. Репортаж тележурналиста Айгуль Усмановой о скульпторе Николае Калинушкине.

С середины 70-х гг. уже прошлого столетия (с начала преподавания на художественно-графическом в Башгоспединституте – ныне БГПУ имени Акмуллы) вплоть до его кончины в 2004-м в должности профессора факультета изобразительных искусств УГАИ им. З. Исмагилова имя Николая Калинушкина являлось символом расцвета башкирской скульптуры. И пути её дальнейшего развития предвосхитил опять же он. В своих учениках, а это Владимир Лобанов, Фирдант Нуриахметов, Рустэм Хасанов – помимо прилежных продолжателей своих идей Николай Александрович хотел видеть, прежде всего, думающих, ищущих авторов, первооткрывателей. И он верил, что основы школы отечественного ваяния, заложенные в нём самом – выпускнике факультета монументального искусства Московского высшего художественно-промышленного училища (ныне – академия имени Строганова), незыблемы, а сама школа – великая.

Говоря о времени, что было отпущено большому педагогу и художнику, мы говорим прежде о творческом наследии, что станет олицетворением самого времени. И в этом отношении именно скульпторам, точнее их творениям суждено стать тем самым символом эпохи. Вершиной творчества Николая Калинушкина стала «Скорбящая мать» – мемориал в Уфе памяти башкирским воинам, павшим в войнах современности.

Ещё одна знаковая работа – станковая модель памятника Михаилу Нестерову, созданная Калинушкиным в 80-е годы, благодаря его ученикам отлита в бронзе. Памятник основателю Башкирского художественного музея торжественно открыли в 2015 году. Спустя десятилетие после ухода автора. И как трогательно ныне откровение Николая Калинушкина, предрёкшего однажды: «У всякой работы есть свое зачатие, развитие, рождение. Некоторые из них появляются по поводу увиденного или услышанного мною. Иногда это плод пережитого».