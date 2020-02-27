«Чуть не срезал шею»: в Башкирии мужчина налетел на стальной трос на снегоходе

В социальных сетях уфимец рассказал о страшном инциденте. 23 февраля компания друзей отдыхала на базе отдыха Ильмурзино в Кушнаренковском районе. Однако активный отдых омрачился несчастным случаем.

Молодой человек ехал с пассажиром на снегоходе в 150 метрах от самой базы отдыха, но на пути ему попался металлический трос. Отдыхающие налетели на протянутый трос и получили множественные травмы, но медицинский персонал на базе отдыха отсутствовал. Врачебную помощь мужчине оказал гость базы, который, к счастью, оказался врачом.

Пострадавших оперативно доставили в больницу № 21. Автор поста в социальных сетях отметил, что руководство туристической базы никак не предупредило о тросе и не оградило специальными знаками. Свою вину организаторы отдыха не признают, но трос поспешили убрать.