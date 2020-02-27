В Башкирии нашли бездыханное тело мужчины рядом с избитой женой

В городе Благовещенск произошёл шокирующий случай. 24 февраля в собственном доме были найдены тела 38-летнего мужчина и 31-летней женщины. Корреспонденты издания «КП-Уфа» рассказали о подробностях трагедии.
По всему телу и на лице мёртвой женщины были обнаружены многочисленные гематомы. Представители правоохранительных органов предполагают, что мужчина избил до смерти свою супругу. После этого смириться со случившемся у него не получилось, и местный житель добровольно ушёл из жизни.
Мужчина оставил предсмертную записку, содержание которой не разглашается. Известно, что супруги уже долгое время нигде не работали. А в прошлом году семейная пара пережила трагедию — их новорожденный ребёнок погиб от пневмонии.
Фото: Интернет.