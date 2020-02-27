В Башкирии нашли бездыханное тело мужчины рядом с избитой женой

По всему телу и на лице мёртвой женщины были обнаружены многочисленные гематомы. Представители правоохранительных органов предполагают, что мужчина избил до смерти свою супругу. После этого смириться со случившемся у него не получилось, и местный житель добровольно ушёл из жизни.