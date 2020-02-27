Следком Башкирии призвал запретить продажу зажигалок

Руководитель Следственного комитета Башкирии Денис Чернятьев предложил запретит продажу зажигалок и газовых баллончиков детям. Об этом он заявил на очередном заседании Курултая Башкирии. Всему виной по его мнению недетское увлечение токсическим опьянением.
В последние годы все чаще в СМИ появляется информация об отравлении детей газом. Речь идет о газовых зажигалках и газовых баллончиках для их заправки. Ограничения на их продажу по возрасту в магазинах нет, купить зажигалку может любой желающий. Этим и пользуются малолетние токсикоманы. Зачастую такие увлечения приводят к страшным последствиям.
Чернятьев озвучил шокирующую информацию: только в прошлом году в республике зафиксировано 16 подобных случаев. К сожалению шестерых ребят спасти после отравления не удалось. Главный следователь Башкирии предложил приравнять зажигалки к алкоголю и снюсам. Иными словами, запретить их продажу малолетним.
Также руководитель ведомства подчеркнул, что необходимо ввести административную ответственность и для продавцов, которые могут нарушить этот запрет. К слову, в последний раз так получилось с продажей снюса в Башкирии. Сейчас этот товар запрещено продавать несовершеннолетним, а продавцы-нарушители незамедлительно получают серьезный штраф.