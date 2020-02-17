В Башкирии система «Инцидент» помогла отремонтировать аварийный мост

Файруз Харасов родился и вырос в деревне Байки-Юнусово Караидельского района, и помнит, как еще мальчишкой прямо с этого моста ловил рыбу на местной речке Аскиш. Но с годами половодье размыло основание гидросооружения, мост прогнулся, и пройти по нему могли разве что пешеходы, да и то с риском для жизни. В дыры легко мог провалиться ребенок – взрослые старались провожать их до остановки школьного автобуса, опасались за своё здоровье и пенсионеры.

По вечерам мы собираемся в клубе, чтобы участвовать в художественной самодеятельности. Ночью опять приходилось возвращаться по этому мосту. Мы всегда боялись. Поэтому об этом неоднократно мы выступали на собраниях и сельских сходах, поднимали этот вопрос. Разифа Гатина, жительница д. Байки-Юнусово

Аварийный мост соединяет две части деревни, которая расположена по разным берегам реки. Местные жители говорят, что из-за его состояния неудобства испытывали все. Каретам скорой помощи приходилось делать крюк в несколько километров, теряя драгоценное время по пути к больному пациенту. В случае беды пожарные машины могли и вовсе опоздать по тревожному вызову. Устав жить в страхе, один из сельчан написал об этом в соцсетях на официальной странице администрации Караидельского района. Обращение попало в поле зрения системы «Инцидент-менеджмент». Тому, что произошло дальше, люди радуются до сих пор.

Убрали верхний слой щебня, он уже разрушенный был. Снизу поставили бетонные плиты и укрепили железными трубами. Привезли и положили новый щебень. Конструкция стала надежнее, по ней сейчас даже грузовые проезжают. А раньше только пешеходы ходили, и то опасно было. Файруз Харасов, староста деревни Байки-Юнусово

С начала действия системы «Инцидент-менеджмент» зарегистрировал более 100 тысяч обращений жителей Башкортостана. В Караидельском районе удалось решить порядка трёхсот проблем сельчан. В зависимости от сложности вопроса его отработка занимает от нескольких дней до пары месяцев. Сотрудники рабочей группы стараются отследить и оперативно отреагировать на каждую просьбу в социальных сетях.

Жители также обращаются по различным вопросам. Это ЖКХ, дороги, благоустройство, какие-то личные вопросы. И мы стараемся всё это оперативно решать. Анастасия Пакуртдинова, заведующая сектором по работе с населением администрации Караидельского района

Сейчас об аварийном состоянии моста в деревне Байки-Юнусово напоминают разве что фотографии. Строители дали гарантию, что гидросооружение выдержит нагрузку на протяжении многих лет. Усиленные опоры переживут любое половодье. Теперь сельчане могут безопасно ходить друг к другу в гости по разные берега реки Аскиш и не переживать за здоровье своих детей.