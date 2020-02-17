В Башкирии система «Инцидент» помогла отремонтировать аварийный мост

Файруз Харасов родился и вырос в деревне Байки-Юнусово Караидельского района, и помнит, как еще мальчишкой прямо с этого моста ловил рыбу на местной речке Аскиш. Но с годами половодье размыло основание гидросооружения, мост прогнулся, и пройти по нему могли разве что пешеходы, да и то с риском для жизни. В дыры легко мог провалиться ребенок – взрослые старались провожать их до остановки школьного автобуса, опасались за своё здоровье и пенсионеры.
Аварийный мост соединяет две части деревни, которая расположена по разным берегам реки. Местные жители говорят, что из-за его состояния неудобства испытывали все. Каретам скорой помощи приходилось делать крюк в несколько километров, теряя драгоценное время по пути к больному пациенту. В случае беды пожарные машины могли и вовсе опоздать по тревожному вызову. Устав жить в страхе, один из сельчан написал об этом в соцсетях на официальной странице администрации Караидельского района. Обращение попало в поле зрения системы «Инцидент-менеджмент». Тому, что произошло дальше, люди радуются до сих пор.
С начала действия системы «Инцидент-менеджмент» зарегистрировал более 100 тысяч обращений жителей Башкортостана. В Караидельском районе удалось решить порядка трёхсот проблем сельчан. В зависимости от сложности вопроса его отработка занимает от нескольких дней до пары месяцев. Сотрудники рабочей группы стараются отследить и оперативно отреагировать на каждую просьбу в социальных сетях.
Сейчас об аварийном состоянии моста в деревне Байки-Юнусово напоминают разве что фотографии. Строители дали гарантию, что гидросооружение выдержит нагрузку на протяжении многих лет. Усиленные опоры переживут любое половодье. Теперь сельчане могут безопасно ходить друг к другу в гости по разные берега реки Аскиш и не переживать за здоровье своих детей.
Автор: Азат Садреев