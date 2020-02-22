Система «Инцидент» в Башкирии: новый мост, возрождение молзавода и бой сыркам с плесенью в школе

Файруз Харасов родился и вырос в деревне Байки-Юнусово Караидельского района и помнит, как еще мальчишкой прямо с этого моста ловил рыбу на местной речке Аскиш. Но с годами половодье размыло основание гидросооружения, мост прогнулся, и пройти по нему могли разве что пешеходы, да и то с риском для жизни. В дыры легко мог провалиться ребенок.

Устав жить в страхе, сельчане написал об этом в соцсетях на официальной странице администрации Караидельского района. Обращение попало в поле зрения системы «Инцидент-менеджмент». Тому, что произошло дальше, люди радуются до сих пор.

Убрали верхний слой щебня, он уже разрушенный был. Снизу поставили бетонные плиты и укрепили железными трубами. Привезли и положили новый щебень. Конструкция стала надежнее, по ней сейчас даже грузовые проезжают. А раньше только пешеходы ходили, и то опасно было.

Файруз Харасов, староста деревни Байки-Юнусово

Уже в октябре жительнице сообщили, что мост отремонтирован, и тут же приложили фотографии, как это было, как стало. После этого она поблагодарила всех, кто был причастен к строительству моста.

Салават Гарипов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в соцсетях при администрации Главы Республики Башкортостан

Если проблему жителей деревни Байки-Юнусово удалось решить на местном уровне, то вот запуск Миякинского молочного завода потребовал личного вмешательства Главы Башкортостана. В конце прошлого года конвейер был остановлен, люди остались без работы. В поисках поддержки сельчане обратились к Радию Хабирову через социальные сети.

По Мияикимолзаводу было очень много обращений граждан. При формировании поездки Главы в Миякинский район данная проблема также была включена в программу поездки.

Дмитрий Черенков, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в соцсетях при администрации Главы Республики Башкортостан

Во время рабочей поездки в муниципалитет руководитель региона заехал на предприятие, встретился с сотрудниками и пообещал дать новый импульс заводу. В итоге так и вышло, выход из ситуации нашли на совещании в формате «Инвестиционный час», рабочие вернулись в свои цеха.

Я не знаю такой радости, тяжело передать ее. Спасибо большое Главе Республики Башкортостан, что нашел нам поддержку в лице Мухиянова Ралиса. Благодаря им мы снова задышали.

Александр Шарков, слесарь-наладчик

Сотрудники рабочей группы отмечают рост обращений жителей по теме образования. В частности, жителей волнует ремонт аварийных школ и детских садов, строительство новых объектов. Некоторые сообщения становятся предметом обсуждения на профильных совещаниях, которые проводит Радий Хабиров. Так, на неделе в ходе «Образовательного часа» Глава Башкортостана поручил прекратить сотрудничество с поставщиками некачественного школьного питания. В Абзелиловском районе детей кормили глазированными сырками, покрытыми грибком, в Кумертау – шоколадными батончиками и печеньем, которые не входят в разрешенный продуктовый набор. А в конце января ученикам Уфимского и Кушнаренковского районов давали на обед бразильское мясо, в производстве которого применялся коллагеновый белок.

Тема школьного питания у меня находится на особом контроле. Я долго уговаривал, период вот этих ласк прошел, период интеллигентного обращения прошел со всеми поставщиками. Дальше только война. На уничтожение. Тот, кто некачественно поставляет продукты питания, работать с нами не будут. Я абсолютно уверен в этом и приложу все свои возможности и полномочия.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По итогам «Обрчаса» нам Радий Фаритович поручил совместно с Комитетом по торговле прорабатывать все вопросы. Мы, собственно говоря, делали это и раньше, но теперь будем всё прорабатывать пристальнее, детальнее, и начинать «Обрчасы» мы будем именно с темы школьного питания. Теме школьного питания – повышенное внимание.

Елена Прочаковская, начальник управления Главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям

Если вы также не удовлетворены качеством школьного питания ваших детей, то можете сообщить об этом на официальных страницах Главы Башкортостана в социальных сетях или написать пост в аккаунте местной администрации. Система «Инцидент-менеджмент» зафиксирует обращение, и сотрудники рабочей группы передадут его руководителю вашего муниципалитета для решения вопроса. За просроченные и испорченные продукты в школьных столовых чиновники на местах несут персональную ответственность.

Автор: Азат Садреев