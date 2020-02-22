Система «Инцидент» в Башкирии: новый мост, возрождение молзавода и бой сыркам с плесенью в школе

Уже в октябре жительнице сообщили, что мост отремонтирован, и тут же приложили фотографии, как это было, как стало. После этого она поблагодарила всех, кто был причастен к строительству моста.

Салават Гарипов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в соцсетях при администрации Главы Республики Башкортостан