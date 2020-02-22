Система «Инцидент» в Башкирии: новый мост, возрождение молзавода и бой сыркам с плесенью в школе

Файруз Харасов родился и вырос в деревне Байки-Юнусово Караидельского района и помнит, как еще мальчишкой прямо с этого моста ловил рыбу на местной речке Аскиш. Но с годами половодье размыло основание гидросооружения, мост прогнулся, и пройти по нему могли разве что пешеходы, да и то с риском для жизни. В дыры легко мог провалиться ребенок.
Устав жить в страхе, сельчане написал об этом в соцсетях на официальной странице администрации Караидельского района. Обращение попало в поле зрения системы «Инцидент-менеджмент». Тому, что произошло дальше, люди радуются до сих пор.
Если проблему жителей деревни Байки-Юнусово удалось решить на местном уровне, то вот запуск Миякинского молочного завода потребовал личного вмешательства Главы Башкортостана. В конце прошлого года конвейер был остановлен, люди остались без работы. В поисках поддержки сельчане обратились к Радию Хабирову через социальные сети.
Во время рабочей поездки в муниципалитет руководитель региона заехал на предприятие, встретился с сотрудниками и пообещал дать новый импульс заводу. В итоге так и вышло, выход из ситуации нашли на совещании в формате «Инвестиционный час», рабочие вернулись в свои цеха.
Сотрудники рабочей группы отмечают рост обращений жителей по теме образования. В частности, жителей волнует ремонт аварийных школ и детских садов, строительство новых объектов. Некоторые сообщения становятся предметом обсуждения на профильных совещаниях, которые проводит Радий Хабиров. Так, на неделе в ходе «Образовательного часа» Глава Башкортостана поручил прекратить сотрудничество с поставщиками некачественного школьного питания. В Абзелиловском районе детей кормили глазированными сырками, покрытыми грибком, в Кумертау – шоколадными батончиками и печеньем, которые не входят в разрешенный продуктовый набор. А в конце января ученикам Уфимского и Кушнаренковского районов давали на обед бразильское мясо, в производстве которого применялся коллагеновый белок.
Если вы также не удовлетворены качеством школьного питания ваших детей, то можете сообщить об этом на официальных страницах Главы Башкортостана в социальных сетях или написать пост в аккаунте местной администрации. Система «Инцидент-менеджмент» зафиксирует обращение, и сотрудники рабочей группы передадут его руководителю вашего муниципалитета для решения вопроса. За просроченные и испорченные продукты в школьных столовых чиновники на местах несут персональную ответственность.
Автор: Азат Садреев