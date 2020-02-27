Скандальная проститутка из Уфы села на детектор лжи на Первом канале

Уфимская проститутка Мария Лусникова приняла участие в передаче "На самом деле" на Первом канале. Женщина стала известна на всю Россию после скандальной истории с нигерийским студентом. Жрица любви обвинила его сразу в нескольких преступлениях.

Скандальная проститутка из Уфы Мария Лусникова приняла участие в шоу "На самом деле" на Первом канале. В рамках этого телепроекта ведущий Дмитрий Шепелев задает своим гостям наводящие вопросы с целью выяснить правдивые обстоятельства последних резонансных историй в СМИ. На этот проект приходят как звезды, так и обычные люди.

Все ответы на вопросы сверяются с показаниями детектора лжи. История Марии Лусниковой уже полгода не сходит с главных страниц новостных порталов. Напомним, в конце прошлого года женщина обратилась в полицию, заявив об изнасиловании.

Лусникова рассказала, что к ней пришел 24-летний нигериец Осиа Альфаеус. Визит предполагался рабочим - жещнина зарабатывает проституцией. Однако вскоре все пошло не по сценарию: парень напал на нее, забрал 500 долларов, пытался душить, а в конце концов - изнасиловал. На защиту Осиа в свою очередь встали его друзья.