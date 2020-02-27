Названы самые криминальные города и районы Башкирии

Руководитель регионального Следкома Башкирии Денис Чернятьев назвал самые криминальные города и районы республики. Среди них оказались города: Уфа, Белорецк, Сибай, Стерлитамак, а также Иглинский район. Более спокойная обстановка зафиксирована в Ишимбае, Мелеузе, Салавате и Туймазах.

В прошлом году произошло 240 убийств, что на 256 случаев ниже, чем в 2018 году. По неосторожности были убиты 107 человек. Количество изнасилований в 2019 году составило 110, а также правоохранители зафиксировали 301 случай насильственных действий сексуального характера.

В 2019 году в республике зарегистрировано 55 347 преступлений, что на 2 081 (-3,6%) меньше по сравнению с 2018 годом. Раскрываемость преступлений составила 52,2% (-0,8%). Криминогенная обстановка в Башкортостане в прошлом году продолжала оставаться стабильно напряженной как по количеству, так и по качеству совершаемых преступлений. Так, зафиксировано увеличение не только общего количества тяжких и особо тяжких преступлений (на 7,1%), но и рост доли данных преступлений в общем массиве преступности до 22,6% (в 2018 году — 20,3%).

Денис Чернятьев, руководитель Следкома Башкирии

Фото: Интернет.