Названы самые криминальные города и районы Башкирии

В 2019 году в республике зарегистрировано 55 347 преступлений, что на 2 081 (-3,6%) меньше по сравнению с 2018 годом. Раскрываемость преступлений составила 52,2% (-0,8%). Криминогенная обстановка в Башкортостане в прошлом году продолжала оставаться стабильно напряженной как по количеству, так и по качеству совершаемых преступлений. Так, зафиксировано увеличение не только общего количества тяжких и особо тяжких преступлений (на 7,1%), но и рост доли данных преступлений в общем массиве преступности до 22,6% (в 2018 году — 20,3%).

Денис Чернятьев, руководитель Следкома Башкирии