Названы самые криминальные города и районы Башкирии

Руководитель регионального Следкома Башкирии Денис Чернятьев назвал самые криминальные города и районы республики. Среди них оказались города: Уфа, Белорецк, Сибай, Стерлитамак, а также Иглинский район. Более спокойная обстановка зафиксирована в Ишимбае, Мелеузе, Салавате и Туймазах.
В прошлом году произошло 240 убийств, что на 256 случаев ниже, чем в 2018 году. По неосторожности были убиты 107 человек. Количество изнасилований в 2019 году составило 110, а также правоохранители зафиксировали 301 случай насильственных действий сексуального характера.
Фото: Интернет.