В Уфе мигранты обвинили внучку ветерана в отравлении бабушки уксусом

Слепая пенсионерка стала заложницей в собственной квартире. 93-летняя ветеран труда прописала на своей жилплощади двух мигрантов, которые, по словам ее родственников, истязали старушку в течение пяти лет и поили уксусом. Издевательства прекратились, правда, благодаря соседям, волонтерам и близким женщины.

Это сейчас она так истощена и не может самостоятельно двигаться. Все началось 5 лет назад. Тогда одинокая Валентина Репина прописала в квартире двух мигрантов, надеясь на уход и внимание, но подписала себе чуть ли не смертный приговор. Ослепшую бабушку морили голодом, воровали пенсию и даже поили уксусом – так утверждают родственницы ветерана труда.

Он ей уксус сунул в рот, я говорю: «Ты с ума сошел? Вот она умрет, меня же затаскают, завещание на меня оформлено». Екатерина Репина, внучка ветерана труда

Еще осенью прошлого года поддержать пенсионерку приехала внучка, которая также поселилась с ней. С момента переезда Екатерине стали поступать угрозы. С её слов, квартиранты запугали девушку тем, что если она не будет молчать, заберут ребенка через органы опеки, а саму выгонят на улицу. Весь этот ад закончился, когда подключились соседи и волонтеры. Они организовали сбор средств для Репиных.

Мигранты съехали с этой квартиры несколько дней назад. Вчера их оттуда выписали. Трудятся оба неподалеку от уже бывшего места жительства, вот на этом рынке. Они готовы поговорить с нами и намерены рассказать свою правду.

У нее внучка воровка. Я приехал, у меня 40 тысяч украли. Второй раз два телефона, куртку, джинсы. Квартира, может быть, нужна, откуда я знаю. У нее раньше квартира была, она все продала. Маруф Назаров, мигрант

Квартиросъемщики рассказывают, что внучка приехала не к бабушке, а за квартирой пенсионерки, и до ее приезда они и Валентина Репина жили душа в душу. Со слов арендаторов, Екатерина изначально пыталась разными способами их выселить, доходило даже до отравлений. А нашумевшую историю с уксусом мигранты называют фейком.

Это все фейк, она это придумала. Я пил из чашки, мне стало плохо, кровь пошла. Это она бабушку хотела отравить и нас подставить, будто бы мы убили. А бабушка оттуда не пила, я пил. Гафур Мирзузуда, мигрант

Сама пенсионерка, к нашему удивлению, на мужчин не в обиде. Даже наоборот: она их вспоминала только с лучшей стороны.

Относились хорошо. Я не чувствовала себя какой-то отвращенной, все время была на виду. Валентина Репина, ветеран труда и труженица тыла

Между тем из-за ажиотажа этой истории в СМИ следователи организовали проверку. В ближайшее время семья Репиных и уже бывшие квартиранты будут опрошены правоохранителями.