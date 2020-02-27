В Башкирии появится мобильное приложение службы спасения 112

В республике появится приложение системы 112. С его помощью можно будет вызвать специальные службы без звонка. Человеку будет достаточно зайти в приложение и нажать кнопку SOS – всю необходимую информацию программа отправит за него.

Приложение пока есть только на смартфонах руководителей системы 112. Программа еще не поступила в свободный доступ, дорабатывается. Она сможет автоматически передавать информацию о том, кто попросил о помощи. Вплоть до хронических заболеваний и группы крови. Не так давно заработала и система «Гражданин – полиция». Связаться со службой 112 можно и с помощью экстренных кнопок, вмонтированных в умные остановки.

Полная анонимность. Диспетчер и звонивший, скорее всего, никогда не увидят друг друга вживую. Это и располагает тех, кто обращается за помощью и собирается открыть психологу душу. Работа такого диспетчера требует постоянного развития, рассказывает Ильяс Даукаев. И часто в его профессии помогает классическая литература.

Нужно работать над культурой своей речи. Где-то вспомнить Пушкина, где-то вспомнить Чехова. Работать именно над манерой говорить, использовать более привычные для восприятия слова. Как говорил Пушкин: «Глаголом жги сердца людей». Ильяс Даукаев, психолог центра обработки вызовов системы 112

За прошлый год служба 112 приняла более 2 миллионов 200 тысяч звонков. Ежесуточно здесь работают 15 сотрудников. В каждый смене есть психолог. Операторы должны выслушать человека, записать данные и определить, какой службе перенаправить вызов.

Каждый диспетчер знает дежурные фразы на иностранных языках. Звонки от гостей из-за рубежа поступают во время проведения в Башкортостане международных мероприятий. Операторы уже готовятся к тому, что во время предстоящей летом Фольклориады им придется чаще общаться с иностранцами.

Сейчас в республике усовершенствуется программа «Безопасный город». Она будет состоять из различных подсистем, таких как мониторинг паводковой обстановки, ГЛОНАСС, видеонаблюдение, система оповещения населения и другие. Столь крупный проект сейчас работает лишь в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.