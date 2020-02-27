«Газета выходила, как бы трудно ни было»: как работала пресса Башкирии в военное время

Продолжается акция, объявленная в честь 75-летия Великой Победы. Телеканал БСТ рассказывает о неизвестных фактах и уникальных историях о героизме наших солдат. Сегодня речь пойдёт о газетах, выходивших в период Великой Отечественной войны: издание «Знамя коммуны» Кугарчинского района не прекращало свою работу и в военное время, наоборот, непрерывно печаталось, чтобы внести свой вклад в приближение победы.
В 30-е годы на территории ныне Кугарчинского района начали выпускать газету «Знамя коммуны» на башкирском, а через два года появилась и русскоязычная версия. С началом Великой Отечественной станки печатных изданий республики каждой выпущенной страницей, каждым словом вносили свою лепту в приближение победы. Военные сводки, фото героев фронта и успехи тружеников в тылу. Журналисты, редакторы уходили на фронт, воевали поэты и писатели. И всё это ради того, чтобы рассказать людям, что же на самом деле происходит в гуще военных событий. И, несмотря на все трудности, издание «Знамя коммуны» продолжало свою работу.
В годы Великой Отечественной войны газета «Знамя коммуны» отражала героический труд рабочих и колхозников. Она воспитывала чувство патриотизма, вселяя веру в победу, и внесла огромный вклад в организацию помощи фронту. Сейчас в архиве Кугарчинской администрации сохранены все номера издания.
Архив Кугарчинского района образован 20 февраля 1965, в этом году ему исполняется 55 лет. Сейчас он является информационным ресурсом, имеющим историческое, научное и культурное значение. На данный момент здесь на хранении находятся более 25 тысяч документов, самые ранние из которых датируются началом 30-х годов.
В грозный для страны час слова публицистов звучали как призывный набат. Тыловой печати принадлежит большая заслуга в сплочении масс трудового фронта. Подобные издания распространялись среди солдат миллионными тиражами. В газетах публиковались новости с фронта и письма с тыла.
Листая страницы этих уникальных изданий, ощущаешь атмосферу тех лет, знакомишься с этапами великой борьбы и узнаешь, чем жили люди того поколения. Благодаря изданиям военного времени некоторые и сейчас находят фотографии и информацию о своих родных. К примеру, все оригиналы газеты «Красные всадники» в единственном экземпляре сейчас хранятся в музее 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Там есть много очерков о героизме воинов и партизан, трудовых подвигах рабочих и рассказов о патриотизме советских людей.