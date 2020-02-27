«Газета выходила, как бы трудно ни было»: как работала пресса Башкирии в военное время

Продолжается акция, объявленная в честь 75-летия Великой Победы. Телеканал БСТ рассказывает о неизвестных фактах и уникальных историях о героизме наших солдат. Сегодня речь пойдёт о газетах, выходивших в период Великой Отечественной войны: издание «Знамя коммуны» Кугарчинского района не прекращало свою работу и в военное время, наоборот, непрерывно печаталось, чтобы внести свой вклад в приближение победы.

В 30-е годы на территории ныне Кугарчинского района начали выпускать газету «Знамя коммуны» на башкирском, а через два года появилась и русскоязычная версия. С началом Великой Отечественной станки печатных изданий республики каждой выпущенной страницей, каждым словом вносили свою лепту в приближение победы. Военные сводки, фото героев фронта и успехи тружеников в тылу. Журналисты, редакторы уходили на фронт, воевали поэты и писатели. И всё это ради того, чтобы рассказать людям, что же на самом деле происходит в гуще военных событий. И, несмотря на все трудности, издание «Знамя коммуны» продолжало свою работу.

Нерегулярно поступала бумага, кадров не хватало, однако газета выходила, как бы трудно ни было. Я вот помню, тираж газеты доходил до семи тысяч экземпляров. Валий Баймуратов, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан

В годы Великой Отечественной войны газета «Знамя коммуны» отражала героический труд рабочих и колхозников. Она воспитывала чувство патриотизма, вселяя веру в победу, и внесла огромный вклад в организацию помощи фронту. Сейчас в архиве Кугарчинской администрации сохранены все номера издания.

Архив Кугарчинского района образован 20 февраля 1965, в этом году ему исполняется 55 лет. Сейчас он является информационным ресурсом, имеющим историческое, научное и культурное значение. На данный момент здесь на хранении находятся более 25 тысяч документов, самые ранние из которых датируются началом 30-х годов.

В грозный для страны час слова публицистов звучали как призывный набат. Тыловой печати принадлежит большая заслуга в сплочении масс трудового фронта. Подобные издания распространялись среди солдат миллионными тиражами. В газетах публиковались новости с фронта и письма с тыла.

Обычно первая полоса посвящалась политическим вопросам, портретам вождей. Хоть война, хоть что, район жил, что-то делал, но основное, конечно, это помощь армии. Валий Баймуратов. заслуженный работник культуры Республики Башкортостан