«СтопБашРТС» требует списать все дополнительные начисления за отопление

В республике состоялась встреча активистов «СтопБашРТС» и представителей ресурсоснабжающей организации. Она прошла в Общественно-просветительском центре Общественной палаты Башкирии.

На наши требования о снижении тарифа (на 40%) и списания допначислений (66 млн руб.) они не только ответили отказом, но и нагло нам в лицо улыбаясь, напомнили, что с июля этот тариф вырастет еще больше.

Альберт Рахматуллин, активист

На данной встрече присутствовал Ильдар Шафиков - руководитель Госжилстройнадзора. Модератором был начальник Управления главы Башкортостана по общественно-политическому развитию Азат Бадранов. О встрече рассказали участники в социальных сетях.

Многим жителям Уфы пришла платежка с лютыми цифрами за отопление. Так и не удалось выяснить, кто и как в БашРТС решил огорошить людей этими цифрами. Там наложилось несколько факторов, самый важный из которых — теперь платить за тепло по факту, не размазывая по году. Представители компании заявили, что почти все средства тратят на ремонт теплотрасс, а акционерам почти ничего не отчисляется. «Наглых улыбок» я с их лиц не считал. 

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты РБ

Модератор предложил такие меры урегулирования:

1. Создание межведомственной комиссии со всеми причастными, включая госкомтариф РБ и другие органы с целью понизить тарифы;

2. Создание при поддержке Общественной палаты Башкирии консультационный центр, который поможет оформить субсидию, которая компенсирует часть затрат на ЖКУ для малоимущих;

3. Оспаривание сомнительных данных общедомовых счетчиков (Жилстройнадзор уже оспорил 13 из 66 миллионов);

4. Приструнить обнаглевшие управляющие компании.