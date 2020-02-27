«СтопБашРТС» требует списать все дополнительные начисления за отопление

В республике состоялась встреча активистов «СтопБашРТС» и представителей ресурсоснабжающей организации. Она прошла в Общественно-просветительском центре Общественной палаты Башкирии.
На данной встрече присутствовал Ильдар Шафиков - руководитель Госжилстройнадзора. Модератором был начальник Управления главы Башкортостана по общественно-политическому развитию Азат Бадранов. О встрече рассказали участники в социальных сетях.
Модератор предложил такие меры урегулирования:
1. Создание межведомственной комиссии со всеми причастными, включая госкомтариф РБ и другие органы с целью понизить тарифы;
2. Создание при поддержке Общественной палаты Башкирии консультационный центр, который поможет оформить субсидию, которая компенсирует часть затрат на ЖКУ для малоимущих;
3. Оспаривание сомнительных данных общедомовых счетчиков (Жилстройнадзор уже оспорил 13 из 66 миллионов);
4. Приструнить обнаглевшие управляющие компании.