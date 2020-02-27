«СтопБашРТС» требует списать все дополнительные начисления за отопление

Многим жителям Уфы пришла платежка с лютыми цифрами за отопление. Так и не удалось выяснить, кто и как в БашРТС решил огорошить людей этими цифрами. Там наложилось несколько факторов, самый важный из которых — теперь платить за тепло по факту, не размазывая по году. Представители компании заявили, что почти все средства тратят на ремонт теплотрасс, а акционерам почти ничего не отчисляется. «Наглых улыбок» я с их лиц не считал.

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты РБ