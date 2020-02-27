«Она вас обманывает»: скандальную проститутку из Уфы уличили во лжи на полиграфе

На Первом канале вечером 27 февраля показали передачу "На самом деле" с участием одиозной проститутки из Уфы Марии Лусниковой. Женщина известна в России по обвинению нигерийского студента в изнасиловании. Парню грозит сейчас до 20 лет тюрьмы.
В студии Первого канала женщина оказалась не просто так. Пару недель назад она обвинила руководителя одного из благотворительных фондов в мошенничестве. По ее словам мужчина пришел к ней домой за услугами, но вдруг показал "корочку" сотрудника полиции и предложил проехать с ним в отделение. Лусникова пояснила, что для нее это рядовая ситуация, она начала собираться.
Здесь показания расходятся. Уфимец Ильшат Низаметдинов отмечает, что просто хотел провести с ней воспитательную беседу. Мария же уверена: мужчина хотел получить бесплатный секс и обвести ее вокруг пальца.
Во время допроса на передаче выяснилось, что Ильшат действительно ехал к жрице любви с конкретной целью - заняться сексом. Однако он не знал, что в квартире его ожидает Лусникова. Он узнал женщину, после чего разыграл этот спектакль. Никаким сотрудником полиции он на самом деле не является.
Как выяснилось и Мария также приукрасила ситуацию. Полиграф показал: она врет, когда говорит, что Ильшат показывал ей "ксиву" сотрудника полиции. Все это время в коридоре его ждал друг, а на улице - такси, водителя которого он попросил подождать. Эксперты в студии зацепили за это обстоятельство, предположив, что Ильшат самый обычный мошенник.
По ходу передачи выяснились и шокирующие обстоятельства изнасилования проститутки нигерийским студентом. Лусникова неоднократно рассказывала историю про то, как молодой парень пришел к ней домой, потребовал деньги и мобильные телефоны, а после чего - взял ее силой.
Позиция Айо такая: ранее он уже встречался с Лусниковой, которая украла у него 500 долларов в отместку за оскорбительные комментарии в адрес ее возраста (женщина "скидывает" на специализированных сайтах до 10 лет). А 31 декабря 2018 года он пришел к ней, чтобы вернуть украденные деньги. Не получив денег, он взял ее вещи. При этом дальнейший секс был по обоюдному согласию. Его нигериец к слову снял на камеру мобильного телефона. Происходящее в кадре эксперты не считают изнасилованием.
Полиграфологи проверили Марию Лусникову до эфира на детекторе лжи. Во время передачи эксперт-полиграфолог Роман Устюжанин задал ей те же вопросы. Редакция bash.news публикует выдержки из этого допроса.
- Было ли у вас желание отомстить Айо?
- Да.
- Это правда. На самом деле вы украли у него 500 долларов?
- Нет.
- Чистая правда, Мария их не крала. А ранее вы похищали деньги у клиентов?
- Нет.
- Это ложь. Я вам заявляю, наша гостья совершала хищение денег. Дальше. Вы видели Айо с ножом в руке?
- Да
- Это правда. А может быть такое, что Айо вам угрожал физической расправой, что-то говорил словами?
- Да, говорил.
- Это ложь, ничем он ей не угрожал. Нож в руке был, но угроз не было. Могу ли я говорить, что в этой истории есть много того, что вы хотели бы утаить?
- Нет.
- Это однозначная ложь. Следующий вопрос: есть ли детали в этой истории, в отношении которых вы лжете?
- Нет.
- Это ложь. Ребята, она вас обманывает. Одно вам скажу: эти деньги она не брала. Было ли такое, что Айо словом или делом принудил вас к половой связи, взял силой?
- Да.
- Это ложь. На самом деле весь вектор негатив надо усматривать в изъятии этих вещей. Вот здесь Айо просто "попал".
В конце передачи эксперты сделали вывод, чтобы оба гостя студии - Ильшат и Мария - очень многое недоговаривают и не вызывают никакого доверия у зрителей.