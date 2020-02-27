«Она вас обманывает»: скандальную проститутку из Уфы уличили во лжи на полиграфе

На Первом канале вечером 27 февраля показали передачу "На самом деле" с участием одиозной проститутки из Уфы Марии Лусниковой. Женщина известна в России по обвинению нигерийского студента в изнасиловании. Парню грозит сейчас до 20 лет тюрьмы.

В студии Первого канала женщина оказалась не просто так. Пару недель назад она обвинила руководителя одного из благотворительных фондов в мошенничестве. По ее словам мужчина пришел к ней домой за услугами, но вдруг показал "корочку" сотрудника полиции и предложил проехать с ним в отделение. Лусникова пояснила, что для нее это рядовая ситуация, она начала собираться.

Здесь показания расходятся. Уфимец Ильшат Низаметдинов отмечает, что просто хотел провести с ней воспитательную беседу. Мария же уверена: мужчина хотел получить бесплатный секс и обвести ее вокруг пальца.

Во время допроса на передаче выяснилось, что Ильшат действительно ехал к жрице любви с конкретной целью - заняться сексом. Однако он не знал, что в квартире его ожидает Лусникова. Он узнал женщину, после чего разыграл этот спектакль. Никаким сотрудником полиции он на самом деле не является.

Как выяснилось и Мария также приукрасила ситуацию. Полиграф показал: она врет, когда говорит, что Ильшат показывал ей "ксиву" сотрудника полиции. Все это время в коридоре его ждал друг, а на улице - такси, водителя которого он попросил подождать. Эксперты в студии зацепили за это обстоятельство, предположив, что Ильшат самый обычный мошенник.

По ходу передачи выяснились и шокирующие обстоятельства изнасилования проститутки нигерийским студентом. Лусникова неоднократно рассказывала историю про то, как молодой парень пришел к ней домой, потребовал деньги и мобильные телефоны, а после чего - взял ее силой.

Позиция Айо такая: ранее он уже встречался с Лусниковой, которая украла у него 500 долларов в отместку за оскорбительные комментарии в адрес ее возраста (женщина "скидывает" на специализированных сайтах до 10 лет). А 31 декабря 2018 года он пришел к ней, чтобы вернуть украденные деньги. Не получив денег, он взял ее вещи. При этом дальнейший секс был по обоюдному согласию. Его нигериец к слову снял на камеру мобильного телефона. Происходящее в кадре эксперты не считают изнасилованием.

На этом видео, Мария, простите меня, я не вижу ни признаков агрессии со стороны мужчины, вы не были в ступоре, признаков страха и ужаса в вашей мимике не было. Ни единого намека, что вас подвергают насилию, не было. Это рядовой половой акт. Сабина Пантус, профайлер

Полиграфологи проверили Марию Лусникову до эфира на детекторе лжи. Во время передачи эксперт-полиграфолог Роман Устюжанин задал ей те же вопросы. Редакция bash.news публикует выдержки из этого допроса.

- Было ли у вас желание отомстить Айо?

- Да.

- Это правда. На самом деле вы украли у него 500 долларов?

- Нет.

- Чистая правда, Мария их не крала. А ранее вы похищали деньги у клиентов?

- Нет.

- Это ложь. Я вам заявляю, наша гостья совершала хищение денег. Дальше. Вы видели Айо с ножом в руке?

- Да

- Это правда. А может быть такое, что Айо вам угрожал физической расправой, что-то говорил словами?

- Да, говорил.

- Это ложь, ничем он ей не угрожал. Нож в руке был, но угроз не было. Могу ли я говорить, что в этой истории есть много того, что вы хотели бы утаить?

- Нет.

- Это однозначная ложь. Следующий вопрос: есть ли детали в этой истории, в отношении которых вы лжете?

- Нет.

- Это ложь. Ребята, она вас обманывает. Одно вам скажу: эти деньги она не брала. Было ли такое, что Айо словом или делом принудил вас к половой связи, взял силой?

- Да.

- Это ложь. На самом деле весь вектор негатив надо усматривать в изъятии этих вещей. Вот здесь Айо просто "попал".