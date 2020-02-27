В Башкирии водитель показал, как наказывать автохамов

Житель Салавата Айдар Зайнетдинов рассказал, как надо наказывать автохамов в городских дворах. На эту тему он даже снял обучающий видеоролик. Главным оружием в данном случае послужила тяжелая кувалда.

Главной проблемой множества дворов по всей России являются парковки. Во многих случаях местные жители просто отбирают себе участок земли, огородив его специальным блокиратором. Вы наверняка видели такие: оранжевые конструкции не дают автомобилисту занять свободное место для парковки. Блокиратор может открыть только тот, у кого есть ключ.

Уже несколько лет подряд в городах Башкирии административные комиссии проводят специальные рейды по блокираторам на парковках. Дело в том, что установка таких конструкций незаконна, и водители это знают. Стоит ли говорить, что во время снятия блокиратора ни один водитель не вступается за свое имущество?

Активист из Салавата Айдар Зайнетдинов предложил бороться с проблемой кардинально. В своем "обучающем" ролике он предложил водителям везде возить с собой кувалду, чтобы разбивать замки.

Дорогие автовладельцы! Не забывайте, что в доме живете не вы одни. Уважайте своих соседей. Айдар Зайнетдинов, житель Салавата

Как и всегда, в социальных сетях горожане разбились на два лагеря. Одни считают, что Айдар - "красавчик", и только так можно наказать любителей занять общие места для парковки.

У второй стороны мнение другое.