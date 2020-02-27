Это победа: жителям Башкирии спишут часть начислений за тепло

Для жителей Башкирии появились отличные новости. Часть многомиллионных начислений за тепло все-таки спишут после проверки Жилстройнадзора. Специалисты отмечают, что проверки затянутся минимум до апреля.

В Государственном комитете по жилищному и строительному надзору рассказали о подвижках в истории с дополнительными начислениями за тепло. Проблема стала актуальной для многих жителей республики. В новых платежках за ЖКХ итоговая сумма выросла минимум на несколько тысяч рублей. Жизнь стала тяжелее у всех: как у собственников квартир, так и у тех, кто арендует жилые помещения.

А тем временем инспекторы ведомства уже отменили 13 из 66 миллионов рублей, которые были начислены дополнительно за поставку тепла. Глава комитета Ильдар Шафиков подчеркнул, что проверки домов продолжаются. Он призвал жителей республики проявить терпение: в регионе таких инспекторов всего 10 человек, поэтому работа продлится минимум до апреля.

Почему у специалистов БашРТС возникла такая серьезная ошибка? По словам Шафикова, во время перерасчета компания пользовалась нормой, которая разрешает снимать показатели с общедомового счетчика. На самом деле его данные никогда не используются, а ведь реальные показатели потребления намного меньше цифр, которые вписывают в отчеты. В случае его поломки специалисты должны были считать средние показатели, но и они в итоге оказывались выше нормы. В общем, как ни крути, а везде показатели были выше.

Эксперты Жилстройнадзора и власти договорились: в первом случае будут учитываться показатели общедомового счетчика, а во втором - плата будет рассчитана исходя из мощности оборудования.