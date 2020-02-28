В Башкирии финансирование здравоохранения в 2019 году увеличилось на 10 млрд рублей

На здравоохранение Башкортостана в 2019 году направили на 10 млрд рублей больше, чем в позапрошлом. Итоги работы и планы Министерства финансов республики обсудили сегодня в Уфе. Всего в консолидированный бюджет региона в минувшем году поступило почти 240 млрд рублей доходов.

Увеличились федеральные поступления. Произошло это благодаря реализации национальных проектов. Стало больше налоговых поступлений, при этом ставки остались прежними. Способствовало этому появление новых малых и средних предпринимателей.