Житель Башкирии в споре ударил ножом друга

В Уфимском районе между двумя жителями садового товарищества возник конфликт. Для одного из оппонентов спор закончился трагично. Сотрудники правоохранительных органов расследовали дело.

32-летний и 30-летний мужчина выпивали вместе в доме у одного из них на одном из участков Демского садового товарищества. Между двумя друзьями завязался лёгкий спор. Но плавно дружеское препирание перетекло в настоящий конфликт, во время которого 32-летний житель Дёмы схватил нож и ударил в грудь оппонента.