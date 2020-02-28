На трассе в Башкирии произошла серьёзная авария с пострадавшими

ДТП произошло вечером 27 февраля. На трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись две легковые машины. В аварии пострадали водители обеих машин.
В Бурзянском районе произошло столкновение «четырнадцатой» и «Митсубиси». За рулем отечественного автомобиля находился 68-летний житель Краснодарского края, а за рулем иномарки — 63-летний житель Новосибирской области. На дороге произошло лобовое столкновение, причиной которого стал выезд одной из машин на встречную полосу.
Оба водителя получили травмы в аварии. Однако только хозяину отечественной машины понадобилась помощь серьёзнее. В обстоятельствах аварии будет разбираться следствие.
Фото: ГИБДД РФ.