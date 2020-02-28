Жители Благовещенска подали заявку на участие в Программе поддержки местных инициатив

Жители города Благовещенск хотят принять участие в Программе поддержки местных инициатив. Здесь ребята нуждаются в спортивно-игровых комплексах. На общем собрании население решило в будущем установить площадку для детей разных возрастов по адресу: Социалистическая, 22/1.

Если заявка на участие будет одобрена, финансовую поддержку окажет администрация и спонсоры. Также свой вклад внесут и местные жители – 10% от стоимости проекта. И сейчас сами горожане не бездействуют. Так, школьники украсили будущий парк со скворечниками.