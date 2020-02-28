Хозяйку забавного пса-хулигана из Уфы пригласили на Первый канал

Алёна, инструктор по йоге из Уфы, внезапно стала интересна редактором популярной программы на Первом канале. Всё дело в собаке девушки, которую Алёна сняла на видео и выложила в социальные сети. Видеозапись с псом Малышом набрала 370 тысяч просмотров за неделю и привлекла внимание крупного телеканала.

Пёс-хулиган разворотил в доме мусорное ведро, раскидав всё содержимое. На строгий зов хозяйки Малыш плетётся с опущенной головой и с искренним раскаянием в глазах. Такая забавная реакция пса на выговор хозяйки умилила пользователей сети — об этом говорит большое количество просмотров.

Такой взгляд невинный, сразу ругать неохота. И хозяйка добрая, сразу видно. комментатор

Комментаторы шутят, что у пса Малыша «самая быстрая походка», а сам питомец «актёр высшего уровня». Так подумали и редакторы программы «Видели видео?» на Первом канале и пригласили Алёну и Малыша принять участие в съёмках. В программу попадают ролики с забавными животными со всей России.