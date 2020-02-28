В Уфе водитель автобуса отобрал у школьницы банковскую карту

Мама одной из школьниц в Уфе рассказала о возмутительном случае. У её дочери в автобусе водитель отобрал банковскую карту. Перевозчик отказался принимать оплату безналичным способом и потребовал наличные деньги.

Уфимка рассказала, что 27 февраля её 13-летняя дочь поехала к стоматологу на автобусе № 257к. Школьница предъявила банковскую карту для оплаты проезда, но это рассердило водителя, который отнял карту и потребовал наличные деньги. К счастью, за девочку заступилась пассажирка автобуса и оплатила поездку.

Своё поведение перевозчик объяснил неработающим терминалом. Однако комментаторов возмутил способ водителя решить ситуацию. Пользователи сети сошлись во мнении, что можно было спокойно объяснить ребёнку невозможность оплаты проезда картой, а не грубить и отнимать личные вещи.