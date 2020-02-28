В Уфе двухэтажный дом, охваченный огнем, тушили 30 пожарных

Сегодня, 28 февраля, около семи часов утра поступила информация о пожаре. На улице Испытателей загорелся двухэтажный кирпичный дом. На место происшествия оперативно прибыли службы спасения.

Отряд пожарных, полиция и медики прибыли к горящему дому в течение короткого времени. 8 единиц техники и 31 человек личного состава усиленно бросились на тушения огня. Открытое возгорание удалось локализовать через 30 минут.

Полностью огонь удалось потушить в 08:34. После осмотра сгоревшей территории пострадавших, к счастью, не было обнаружено. Причины пожара придётся установить дознавателю МЧС России.