В Башкирии откроется производство по выращиванию шампиньонов

В Давлекановском районе откроется крупнейшее в республике производство по выращиванию шампиньонов. Там планируют производить свыше четырех тысяч тонн грибов ежегодно. Общий объём вложений – около 600 млн рублей.

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Об этом руководители сельхозпредприятия рассказали на «Инвестиционном часе». Они уже купили технологическое оборудование, сейчас ведут подготовку на площадке. Проект включен в перечень приоритетных с предоставлением налоговых льгот и субсидий. В рамках заседания Главе республике показали также два сельхозпроекта из Аургазинского района – создание молочной фермы и селекционно-садоводческого центра. Кроме того, на встрече обсудили создание в Благовещенске крупнейшего в регионе предприятия по изготовлению малых архитектурных форм. По словам директора, производство сможет полностью удовлетворить потребности программы «Башкирские дворики».

Продукция, о которой мы говорим, – детские игровые комплексы, уличные тренажеры, спортивные комплексы, все виды уличной мебели, ограждений и праздничных декоративных элементов. Также мы говорим о создании большого числа рабочих мест, в том числе предполагаем создание мест для маломобильных групп населения.

Мария Новосёлова, генеральный директор ООО «Проспект»