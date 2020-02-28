В Башкирии откроется производство по выращиванию шампиньонов

Об этом руководители сельхозпредприятия рассказали на «Инвестиционном часе». Они уже купили технологическое оборудование, сейчас ведут подготовку на площадке. Проект включен в перечень приоритетных с предоставлением налоговых льгот и субсидий. В рамках заседания Главе республике показали также два сельхозпроекта из Аургазинского района – создание молочной фермы и селекционно-садоводческого центра. Кроме того, на встрече обсудили создание в Благовещенске крупнейшего в регионе предприятия по изготовлению малых архитектурных форм. По словам директора, производство сможет полностью удовлетворить потребности программы «Башкирские дворики».