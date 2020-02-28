В Башкирии фокусник-мошенник обманул трех продавцов

Мошенник-фокусник смог обмануть продавцов трех торговых точек. В республике задержали мужчину, подозреваемого в серии афер путем подлога денег. Суть методики злоумышленника заключалась в обмане жертвы и ловкости рук.
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Мужчина расплачивался в магазине пятитысячной купюрой. Получив сдачу, злоумышленник отменял покупку под разными предлогами и просил вернуть свои деньги. А продавцу он возвращал лишь часть суммы, полученной от сдачи.
От лжефокусника пострадали три торговые точки. Злоумышленник провернул свою аферу в Уфе и Туймазах. Сотрудники уголовного розыска задержали его в Татарстане. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.