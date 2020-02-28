В Уфе прошло первое собрание волонтеров Всемирной Фольклориады

В Уфе прошло первое организационное собрание волонтеров Всемирной Фольклориады. Ожидается, что на форум в республику приедут представители 80 стран. Башкортостан на время Фольклориады будет разделен на девять зон.

Участников ждут экскурсии, молодежные форумы, концертные программы, выставки и ярмарки. Открытие планируется 18 июля на «Уфа-Арене». На следующий день по улицам башкирской столицы пройдет костюмированное шествие. На столь крупном мероприятии не обойтись без волонтеров.