«Рассчитываешь только на себя и на технику»: почтальон из Башкирии снабжает товарами отдаленные уголки республики

Алёна Алеева, почтальон из Чебыково, стала героиней крупного федерального проекта «Гордость России». Женщина возит в самые отдаленные деревни республики продукты, лекарства и товары первой необходимости уже 22 года. О трудностях работы, хобби, семье и жизненных целях Алёна Алеева поделилась в рамках большого проекта.

В 11 деревень, в которых нет ни телефонов, ни дорог, ни аптек и магазинов, женщине приходится добираться зимой на снегоходе «Буран», а летом — на моторной лодке, ведь доехать до «медвежьих уголков» можно только по реке Уфе. 130 километров два раза в неделю проезжает Алёна, чтобы привезти пенсионерам нужные лекарства, продукты и, конечно, корреспонденцию и газеты. Добраться до пункта назначения нужно в любую погоду и при любых обстоятельствах, поэтому у почтальона всегда с собой запасные механические детали, лопата и лыжи.

Застывает всё. А крутить железо в тридцатиградусный мороз... Вы попробуйте! Мне приходилось. Опасно это. Здесь места дикие, зверя много. Сколько раз видела, как волки вдоль русла бегут! Звук двигателя их отпугивает, да и еду я быстро, а так вот встанешь, что тогда? Алёна Алеева, почтальон

Женщина отлично разбирается в технике, а также устойчива к стрессу, ведь в лесах можно встретить диких животных целыми стаями. До появления современных снегоходов и моторных лодок приходилось добираться на лошади или грести вёслами, хотя и на снегоходе иногда добраться трудно: снег липнет, гусеница забивается, и приходится пересаживаться на лыжи.

Работа с населением – это тоже часть моей профессии. Получается, у меня труд и умственный, и физический, а цель одна: доставить почту. Рассчитываешь только на себя и на технику. Алёна Алеева

Почтальон — единственное связующее звено глухих деревень с цивилизацией, поэтому помимо непростой доставки товаров женщина ещё и разговаривает с бабушками и стариками, делится историями с «большой земли». Алёна рассказала и о своих хобби — женщина любит рыбачить и фотографировать, ведь красотой Башкирской природы хочется делиться со всеми или хотя бы увековечить для себя. Муж Алёны, бывший охранник ЧОП, погиб при исполнении, а дочка учится в БГАУ на четвёртом курсе и каждые выходные приезжает в гости к маме.