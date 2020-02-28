В Америке раскритиковали Достоевского

Американский писатель Джеймс Эллрой поделился своим мнением по поводу известного романа «Преступление и наказание». Он признался, что не смог дочитать роман до конца. Об этом американский писатель рассказал в своем интервью испанской газете.
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Эллрой стал известен в Америке благодаря таким книгам, как «Черная орхидея», «Секреты Лос-Анджелеса» и другие. По мотивам его книг было снято несколько фильмов. Писателю 71 год, он известен в США как мастер американского детектива.
Журналист задал писателю вопрос: есть ли у него книга, которую он никак не может дочитать до конца. Писатель ответил, что каждый раз, когда он берётся за «Преступление и наказание», он не может осилить книгу. Писатель детективов откровенно признался, что пытался несколько раз.
«Преступление и наказание» известно на весь мир. Произведение было переведено на несколько языков. Многие специалисты относят роман к жанру «психологический детектив». Эксперты в области криминалистики говорят, что Достоевский сумел очень тонко передать некоторые положения науки о преступлениях. На американских читателей тем временем ополчились почитатели творчества писателя со всего мира. Они утверждают, что заграничные хейтеры просто не "доросли" до его шедевров.