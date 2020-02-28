В Америке раскритиковали Достоевского

Американский писатель Джеймс Эллрой поделился своим мнением по поводу известного романа «Преступление и наказание». Он признался, что не смог дочитать роман до конца. Об этом американский писатель рассказал в своем интервью испанской газете.

Эллрой стал известен в Америке благодаря таким книгам, как «Черная орхидея», «Секреты Лос-Анджелеса» и другие. По мотивам его книг было снято несколько фильмов. Писателю 71 год, он известен в США как мастер американского детектива.

Журналист задал писателю вопрос: есть ли у него книга, которую он никак не может дочитать до конца. Писатель ответил, что каждый раз, когда он берётся за «Преступление и наказание», он не может осилить книгу. Писатель детективов откровенно признался, что пытался несколько раз.

«О, чувак, нет. Не могу читать эту русскую чушь. Это не для меня» Джеймс Эллрой, американский писатель