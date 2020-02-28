Жителя Башкирии попыталась зарезать избитая супруга

В Стерлитамаке произошёл серьёзный семейный конфликт. 47-летний мужчина избил собственную 31-летнюю жену, а та налетела на мужа с ножом. В обстоятельствах произошедшего разобрались сотрудники правоохранительных органов.

В одной из квартир по улице Ленина происходила пьяная посиделка, во время которой между супругами разгорелся конфликт. Мужчина начал избивать женщину кулаками, и в целях защиты она схватила нож. Избитая супруга нанесла несколько ударов возлюбленному.

Мужчине срочно потребовалась медицинская помощь, о которой позаботились друзья, находившиеся в квартире скандалистов. Было возбуждено два уголовных дела и по факту нанесения тяжких повреждений со стороны женщины, и по факту нанесения легкого вреда здоровью со стороны мужчины. На данный момент 31-летняя подозреваемая наказана подпиской о невыезде.