Какие российские машины популярны за границей

В 2019 году Россия продала европейским странам 35 тысяч автомобилей. Это на 22 % больше, чем в 2018 году. Аналитики выяснили, какие машина российской сборки полюбились европейцам.

Самой популярной машиной оказалась Skoda Kodiaq. Её собирают в Нижнем Новгороде. Всего в прошлом году было вывезено 10 тысяч автомобилей этой марки. Второе место занял внедорожник LADA 4×4, а третье − LADA Vesta.