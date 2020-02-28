Какие российские машины популярны за границей

В 2019 году Россия продала европейским странам 35 тысяч автомобилей. Это на 22 % больше, чем в 2018 году. Аналитики выяснили, какие машина российской сборки полюбились европейцам.
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Самой популярной машиной оказалась Skoda Kodiaq. Её собирают в Нижнем Новгороде. Всего в прошлом году было вывезено 10 тысяч автомобилей этой марки. Второе место занял внедорожник LADA 4×4, а третье − LADA Vesta.
Тем временем российский АвтоВАЗ может перестать продавать автомобили Lada в Европе. Это связано с тем, что европейские страны ужесточают экологические нормы. Пока нет окончательного решения по этому поводу. Известно, что Lada хорошо продаётся в таких странах, как Германия, Болгария, Австрия, Литва, Венгрия.