Что изменится в России с 1 марта?

С 1 марта 2020 года в России ожидаются изменения. Это касается правила ввоза заграничных лекарств, а также техосмотра старых автомобилей. Помимо этого изменится и основной закон страны.

С начала нового месяца на территорию России можно будет ввозить незарегистрированные лекарства. По новому ГОСТу это станет возможным, если препарат жизненно необходим. Разрешение будет давать врачебная комиссия. По мнению экспертов, теперь жители России смогут получить доступ к некоторым импортным лекарствам. Это изменение будет действовать до 1 января 2024 года.

Все автомобили старше 30 лет будут проходить специальный техосмотр. Эксперты будут проверять внешнее состояние машины, интерьер, двигатель, шасси, узлы общее состояние. В случае каких-то недочётов техпаспорт не выдадут, но хозяин машины может их исправить и пройти техосмотр ещё раз.